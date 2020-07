Jordan Groggs, o mejor conocido como Stepa J. Groggs del trío originario de Arizona, Injury Reserve, ha fallecido a los 32 años. La causa de muerte aún no ha sido revelada.

De acuerdo a los reportes, el lamentable deceso del rapero sucedió ayer (29 de junio), sin embargo la noticia se dio a conocer hasta hoy a través de la cuenta de Twitter de Injury Reserve. Acompañado de una foto de Jordan, el trío de hip-hop escribió:

Asimismo compartieron una página de GoFundMe, con la que se busca recaudar fondos en apoyo a la familia de Groggs: su esposa Anna y sus cuatro hijos Joey, Jayden, Toph y Ari. Hasta el momento ya se ha logrado reunir alrededor de 65,000 dólares y su meta es llegar a los 75,000.

La página de GoFundMe viene con la siguiente descripción:

Algunos artistas del medio como Aminé, El-P, Kero Kero Bonito y Jockstrap ya le han estado rindiendo tributo a Jordan Groggs a través de sus redes sociales. Te dejamos a continuación algunas de las reacciones:

We met Jordan when we played with Injury Reserve at Willamette in 2017. He was a memorably friendly and genuine person and with IR he made some of the best, most progressive hip hop in recent memory. There's a GoFundMe to help his partner and children: https://t.co/5PTosWSHNY https://t.co/VbGTUqPKVL

— Kero Kero Bonito (@KeroKeroBonito) July 1, 2020