John Carpenter ha compartido una breve lista de sus películas de terror favoritas. Así que toma nota que te espera un escalofriante maratón que te quitará el sueño.

Sin duda alguna, Carpenter es uno de los cineastas más queridos de la historia y aunque su filmografía abarca diferentes géneros, el cine de horror es su fuerte. Es por eso que para celebrar Halloween, en una reciente entrevista con la plataforma de streaming Le Cinema Club, el también actor compartió su top 5 de terroríficos filmes.

En primer lugar, John Carpenter posicionó The mummy, dirigida por Terence Fisher en 1959, seguida del clásico de William Friedkin, El exorcista. La lista continúa con Suspiria de Dario Argento, la versión de Frankenstein creada por James Whales en el año de 1931 y The Texas chainsaw massacre, dirigida por Tobe Hooper.

Además, mientras compartía su top, el cineasta llamó “el diablo encarnado” a El exorcista y aseguró que The mummy presentó “una gran actuación de parte de Christopher Lee”. Mientras que a The Texas chainsaw massacre la señaló como “una película muy espeluznante”.

En caso de que no estés familiarizado con el cine de John Carpenter, el también llamado “Maestro del terror” es el responsable de la primera entrega de Halloween, al igual que de otras grandes producciones como The fog, Big trouble in China y Escape from L.A.

Foto de portada tomada del Facebook del artista con crédito a Dan Santoni.