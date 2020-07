Definitivamente ni la pandemia de COVID-19 ha logrado detener a Jehnny Beth, líder de Savages, quien este año además de lanzar su primer álbum solista, ya también hizo debut en el mundo literario.

La cantante acaba de publicar su libro que lleva por título C.A.L.M (Crimes Against Love Memories). Este está conformado por relatos eróticos cortos escritos por ella misma e ilustrados con fotografías tomadas por su colaborador de mucho tiempo, Johnny Hostile.

El libro que ha sido descrito como “un manifiesto en forma de monólogos y diálogos eróticos, conformado para despertar e iluminar al lector” fue lanzado a través del sello White Rabbit.

Y sobre él, Jehnny Beth comentó:

La génesis del libro se da en 2017, cuando Johnny y yo nos enamoramos de la fotografía y la prosa respectivamente. C.A.L.M. surgió en primer lugar como una colaboración entre sus fotografías y mi escritura, estaba respondiendo a la creatividad que inspiraba en mi a diario, tomando fotos de nuestros amigos y a mí en casa. Johnny me empoderó al darme la realidad de esa vida que creo C.A.L.M. y me ha ayudado a mantenerla con los años.

C.A.L.M. ya se puso a la venta desde el sitio web de Rough Trade. Este viene en tres diferentes versiones, así como también lanzaron algunas copias firmadas por la cantante. Igual aquí puedes checar toda la información.

Hace apenas un mes Jehnny Beth estrenó su álbum To Love Is To Live. Además de que fue la portada de nuestra edición 180, en la que tenemos una plática con ella sobre su nueva etapa solista que no te puedes perder. Consigue tu copia en este enlace.