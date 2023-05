Javiera Mena: “la homofobia invisible existe”

Inquieta como siempre y de un humor estupendo, la chilena nos comparte su emoción por la presentación de Nocturna en la capital mexicana este 3 de junio en el Foro Indie Rocks! (boletos aquí), fecha en la que también celebrará su cumpleaños número cuarenta. Con este nuevo disco confirma el estado de gracia en el que se encuentra la pionera del indie latinoamericano del siglo XXI. En una breve pero sustanciosa charla nos ponemos al día con la compositora sudamericana donde nos habla de su admiración por David Byrne y la respuesta de los medios a su sencillo “La isla de Lesbos”.

¿Cómo te sientes con el camino que ha recorrido Nocturna?

Me siento muy contenta, siento que reconecté con el lado más pasional de mi música, más entregado y más conquistador. Pero al mismo tiempo me encuentro muy equilibrada. En lo personal me siento con más experiencia como productora, he vivido momentos complicados; aunque muchas cosas se apagan otras se encienden. Estoy muy feliz.

¿Por qué decidiste titular así este álbum?

Justo cuando lo estaba haciendo nos hallábamos en pleno estallido social aquí en Chile. Hay muchas cosas inspiradas en la situación social, pero en ese momento me empecé a interesar por lo que ocurría en la noche, y coincidió con mis ganas de reconectar con la onda de las discotecas y de salir. Todo ese ritual de la seducción que me parece fantástico y lo traté de retratar en las canciones.

Me parece que abrazaste la música house para este disco.

Amo el house, amo el funky de los ochenta. Por eso me gusta tanto México y su discoteca Patrick Miller. El house fue la evolución de la música disco que después se convirtió en techno, que tiene una conexión espiritual, llega al corazón. Pero debo decirte que no busco replicar al pie de la letra la música del pasado, hay bandas que lo hacen y son increíbles. Aunque yo quisiera, nunca podría hacerlo porque soy muy desconcentrada y caótica, y de repente puedo tomar elementos de antes o muy actuales. Quizá eso le da frescura a lo que hago.

Autores de tu generación han utilizado el folclor como un elemento para buscar el éxito, pienso en Gepe o Natalia Lafourcade.

Creo que en ese sentido yo soy más citadina, quizá el elemento de folclor se encuentra en mis melodías y en mis letras. Ahora que lo pienso, mi folclor es el house. Me parece muy lindo conectar con la tradición, y ahora que lo preguntas quizá sea un buen momento para hacerlo porque ando en esa búsqueda de la música de mis raíces.

Cuando hablamos de Javiera Mena nos referimos a esa generación latinoamericana de principios de los dosmiles que se caracterizó por apostarle a la independencia, ¿cómo ha sido tu camino de más de 20 años por la industria musical?

La bandera independiente tiene la ventaja de la libertad creativa. A mí me sucedió que me dejé llevar por la vida y el universo. Y esa dinámica me direccionó a lugares muy bonitos, a diferencia de trabajar en un sello corporativo donde todo es más focalizado y planeado, para mí algo terrible que le quita frescura a la creación. Cuando dejé de ser independiente sentí que me apagué porque perdí espontaneidad. A mí me funciona más el camino independiente porque soy más de propósitos que de ambiciones. Yo no quiero ser la número uno, yo quiero descansar y quiero dormir bien. Para mí lo primordial es hacer música. No me gusta que se adueñen de mi imagen: uno de mis tesoros.

Hablando de imagen, vi un video de un concierto que diste en Chile donde sales con un traje a lo Stop making sense, de los Talkin Heads

Sí, ya después me estaban diciendo el Doctor Simi por ese look.

¿Fue una coincidencia o fue algo planeado?

David Byrne es una de mis referencias más importantes. Es la clase de artista que me gustaría llegar a ser algún día,:longevo, que se ha mantenido en el tiempo, una persona sin edad, súper sana.

¿Qué has planeado para tus presentaciones en vivo? ¿Habrá cambios en relación a tus giras anteriores?

Ahora estoy a full con la austeridad, venimos de una pandemia que nos puso en momentos muy complicados a nivel mundial. Esta crisis agudizó todavía más esta polarización entre los que acumularon mucho capital y los que vivimos momentos muy, muy duros. En este momento confío plenamente en mi banda, con la cual puedo tocar en cualquier lugar, desde un sitio con dos focos hasta una sala espectacular. Esta gira es más minimalista, apoyada al cien de mi súper banda.

Y por último, te quería preguntar, ¿cómo percibes a los medios de comunicación respecto a las canciones de temática LGBT, como “La isla de Lesbos”?

Existe una homofobia invisible, por ejemplo “La isla de Lesbos” no se toca en la radio. La homofobia invisible es horrible porque está ahí pero está disfrazada de muchas formas. Por otro lado, hay muchas cosas diferentes que nos hacen sentir que ha habido un avance. Aunque también uno se mueve en ciertos círculos donde parece que todo el mundo es súper abierto; después te das cuenta de que no es así. Hay mucho odio, mucha misoginia. Aunque debo agradecer que se han abierto espacios que antes no había.

*Fotografía de portada, tomada del perfil de Facebook de la artista