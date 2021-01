Japanese Breakfast, la cantante Michelle Zauner ha confirmado mediante su cuenta de Twitter que un tercer disco está en camino y que posiblemente llegue a finales de este año.

Respondiéndole a Pitchfork sobre los lanzamientos anticipados que veremos en este 2021, la artista publicó en Twitter, “LP3 viene”. El nuevo álbum, que aún no se ha anunciado formalmente, sin alguna fecha de estreno o algo similar seguirá a Soft Sounds From Another Planet de 2017 y al álbum debut de Michelle Zauner en 2016, Psychopomp.

Este próximo disco marcará el primer trabajo que tendrá en solitario la cantante desde el 2019; cuando lanzó un par de sencillos independientes: una versión de “Head Over Heels” de Tears For Fears y una canción original llamada “Essentially”.

En septiembre del año pasado; Michelle Zauner también se asoció con Ryan Galloway de Crying para un EP de cuatro pistas, Pop Songs 2020, bajo el nombre del grupo Bumper. La artista también tiene programado el lanzamiento de un próximo libro de memorias, Crying In H Mart; que llegará el 20 de abril de este año a través de Knopf Publishing. El libro, basado en el ensayo de Michelle Zauner de 2018 en The New Yorker, explorará cómo la muerte de su madre la obligó a aceptar su identidad coreano-estadounidense.

La cantante y escritora dijo sobre las memorias en un comunicado de prensa: “Escribí dos álbumes de material en un intento de encapsular toda esa oscuridad pesada, confusión y soledad, y luego pasé otros tres años escribiendo páginas y páginas para tratar de capturar la historia de mi madre. Carácter y espíritu brillante, cómo fue ser criado por un inmigrante coreano en una pequeña ciudad de la costa oeste con muy poca diversidad; la intensa vergüenza que sentí hacia mi identidad mestiza y cómo mi aceptación de la comida y la cultura coreanas me ayudó a venir aceptar esa educación, me permitió reconectarme con su memoria “.

Foto tomada del Instagram de Japanese Breakfast