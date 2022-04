Tal y como lo prometió, Jamie xx regresó el día de hoy para ponerte a bailar con su nuevo sencillo “Let’s do it again”.

Si bien el integrante de The XX ha estado muy activo en los últimos meses, no había lanzado música en solitario desde hace dos años. “Let’s do it again” es el título de la canción que trae a Jamie de vuelta, que al ritmo de vibrantes beats y un coro repetitivo e hipnótico se postula para ser el próximo hit de las fiestas.

Según se informó, en realidad este tema ya había sonado durante algunos shows en vivo que Jamie xx dio el año pasado alrededor del mundo. Sin embargo, fue hasta ahora que el músico británico le dio vida formalmente con su respectiva versión de estudio, disponible ya en plataformas digitales.

“Let’s do it again” ha sido descrito como un tema de “tensión, drama y catarsis” que marca el inicio de una serie de lanzamientos que el DJ nos estará presentando a lo largo de 2022. Así que más te vale prepararte muy bien, que estaremos viendo muy seguido a Jamie xx.

Te dejamos por acá el sencillo y recuerda que Jamie junto a sus compañeros de The xx tienen un nuevo show de radio a través de la plataforma de Apple Music.

Foto de portada tomada del Facebook de The xx.

THE XX SE REUNIRÁ PARA PRESENTAR UN NUEVO PROGRAMA DE RADIO