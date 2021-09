Después de dos años sin dar conciertos por la pandemia, este fin de semana Jack White realizó un show sorpresa en Londres.

White acaba de inaugurar en dicha ciudad la primera tienda física de discos de su sello Third Man Records y, como era de esperarse, la celebración se armó a lo grande con el frontman de The Raconteurs ofreciendo una especial presentación, durante la cual interpretó un set de 12 de sus canciones más queridas de los diferentes proyectos que ha tenido.

Según afirmaron los presentes, el show comenzó con Jack White tocando siete temas en el sótano, para después llevar la situación a otro nivel con cinco más que tocó en el balcón del lugar. Entre los tracks que sonaron, se incluyeron clásicos de The White Stripes como “Icky thump” y “Seven nation army”, “I cut like a buffalo” de The Dead Weather, “Steady, as she goes” de The Raconteurs y un par de su carrera en solitario.

Además, para cerrar con broche de oro y siguiendo su peculiar sentido del humor, Jack White también interpretó “We’re going to be friends”, canción que formó parte del disco White blood cells de The White Stripes, junto con una especial dedicatoria para todos los vecinos que “molestaron” con el concierto.

Aunque el año pasado Jack White tuvo una muy breve aparición en Saturday Night Live, este show en Londres se podría calificar como el primero que hace desde julio de 2019, hablando de conciertos más complejos. Por suerte, varios de los asistentes compartieron en redes sociales videos de este grandioso momento, para que les eches un vistazo.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.