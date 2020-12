J. Cole apareció con buenas noticias: pronto lanzará tres nuevas proyectos. Sin embargo, a la par también dio a entender que después de que estos hayan sido lanzados podría retirarse.

En un inicio, el rapero tenía planeado estrenar el sucesor de KOD en algún punto del 2020 pero como muchas otras cosas, esto no pudo realizarse debido a la pandemia de COVID-19. Y ahora, J. Cole regreso con una nueva actualización sobre sus próximos planes.

A través de un post en su cuenta de Instagram, el rapero anunció lo que al parecer serán tres nuevos proyectos. Su sexto álbum de estudio, The Fall Off, será precedido por otros dos que llevarán por título The Off-Season e It’s A Boy.

Cuando Cole lanzó en 2018 su álbum de freestyle e hizo el anuncio, muchos especularon que The Off-Season era una forma de describir la función de Cole durante 2018-2019, pero ahora parece ser todo un proyecto completo. Si es que su post significa una pista más.

Y de hecho uno de los nuevos proyectos anunciados, It’s A Boy, ya creó expectativas entre los fans de que podría tratarse de un álbum totalmente dedicado al hijo del rapero. Sin embargo, no se ha dado más información de esto.

En cuanto a las insinuaciones de su retiro después de lanzar los nuevos proyectos, J. Cole escribió en el post de Instagram: “Todavía hay unos objetivos que debo tachar, me largo.”

Hasta el momento estos son los únicos detalles que se tienen pero esperamos tener pronto noticias más claras sobre lo que se viene en la carrera de J. Cole.

Foto de portada tomada del Facebook del rapero.