A lo largo de los años hemos sido testigos de como la música latina y la electrónica se unen, creando grandes hits y uniendo a los representantes más grandes de dichos géneros; en este caso tenemos una poderosa mezcla con “In da getto“.

J Balvin se unió con Skrillex para la creación de esta nueva canción, la cual promete ser de las más escuchadas ahora que el verano ha arrancado, ya que se antoja escuchar esta rola con tus amigos en alguna fiesta o un espacio donde el perreo haga lo suyo.

Esta no es la primera vez que el reguetonero se une con algún gran exponente de la electrónica, pero sin duda ha ido subiendo la vara. Skrillex es de los DJ y productores más grande del mundo, reconocido principalmente por el género dubstep.

“In da getto” toma inspiración de otra canción de 1994: “In the ghetto”. Rola interpretada por David Morales y The Bad Yard Club. Aunque tienen cierta similitud en el nombre, esto es lo único de parecido que tiene con aquel éxito noventero.

Lo nuevo de estos dos grandes artistas es festejo a lo grande, lujos, amigos y mucho fuego. A lo largo del video oficial se hacen presentes algunas figuras de internet populares en este momento como Mufasa y Khaby Lame, grandes exponentes de la plataforma de Tik Tok.

Escucha “In da getto” en todas las plataformas.

Crédito foto de portada: Instagram J Balvin / Facebook Skrillex