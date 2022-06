Interpol anunció una especial exhibición que llegará a diferentes partes del mundo, incluido México.

El próximo mes la agrupación liderada por Paul Banks publicará su séptimo material discográfico, The other side of make-believe, y la buena nueva es que para celebrar, se instalará una exhibición temporal creada en colaboración con el fotógrafo Atiba Jefferson y el colectivo de artistas Brain Dead.

Según anunció Interpol, esta muestra titulada Big shot city tendrá lugar del 12 al 16 de julio de 2022 en Nueva York, Los Ángeles, Londres, Tokyo y nuestra bella Ciudad de México. Dentro del evento los fans podrán encontrar prints edición limitada, merch exclusiva y discos; además, aún faltan actividades por anunciar.

The other side of make-believe se estrenará el 15 de julio, siendo este el primer álbum de estudio de larga duración que lanza Interpol en cuatro años. Para este material, el combo trabajó con los productores Flood y Alan Moulder, quienes se han encargado de producir algunos de los discos más queridos del rock.

Los tres primeros sencillos ya se encuentran disponibles en plataformas digitales, mientras que el álbum se puede pre-ordenar dando click aquí. Además, se espera que pronto se anuncien los detalles completos de Big shot city, así que mantente al pendiente.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.

