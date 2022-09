Si alguna vez te preguntaste cómo lucirían en la actualidad los miembros del “Club de los 27” o algún otro artista que haya fallecido, el fotógrafo y abogado Alper Yesiltas te quitará la duda gracias a la Inteligencia Artificial.

Yesiltas aprovechó los recursos que nos ha brindado el avance tecnológico para recrear fotografías de icónicas figuras del medio artístico que lamentablemente ya no están en el plano terrenal y así darnos una idea de cómo serían sus aspectos físicos si siguieran con vida. Para sacar adelante este proyecto titulado As if nothing happened, el fotógrafo utilizó softwares como AI Remini y programas de edición de fotos como Adobe Lightroom y VSCO.

“Llevo un buen rato emocionado por el desarrollo de la tecnología de Inteligencia Artificial, pensando que ‘cualquier cosa imaginable se puede mostrar en la realidad’. Cuando comencé a jugar con la tecnología, vi lo que podía hacer y pensé en lo que me haría más feliz. Quería volver a ver a algunas de las personas que extrañaba frente a mí y así surgió este proyecto”, escribió Yesiltas sobre el proyecto.

Créditos: Alper Yesiltas

“Para mí, la parte más difícil del proceso creativo es hacer que la imagen me parezca ‘real’. El momento que más me gusta es cuando creo que la imagen que tengo delante se ve muy realista, como si la hubiera tomado un fotógrafo”, agregó.

La primera entrega de As if nothing happened incluye a artistas como Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Janis Joplin, Freddie Mercury, Michael Jackson, Bruce Lee, Elvis Presley, John Lennon, Tupac y Heath Ledger. En este enlace puedes ver todas las imágenes.

Foto de portada vía Facebook Nirvana.

