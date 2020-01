Hoy es el último día del 2019 y entre la discusión de si hoy se acaba la década o hasta el 2020, muchos medios han aprovechado para hacer distintas listas de lo mejor de estos diez años. Y como era de esperarse, Billboard hizo un recuento de la música más popular. Sin embargo, lo que causó revuelo entre la gente el pasado domingo, es que el top 10 de canciones de rock de la década está encabezada por Imagine Dragons.

Sí, justo como lo leen. La mejor canción de rock de la década es Believer de Imagine Dragons, y no sólo son dueños del primer lugar, sino que también están en segundo con Thunder y en tercer lugar con Radioactive.

En la lista también se encuentra Panic! At The Disco en el número cuatro con High Hopes, siguiéndole Ho Hey de The Lumineers. Portugal. The Man obtuvo el octavo lugar con Feel It Still. Twenty One Pilots son quienes también cuentan con tres canciones dentro del conteo: Heathens en sexto lugar, Ride en noveno y Stressed Out cierra el top 10.

Dentro de las mejores 100 canciones también se encuentran Walk y Rope de Foo Fighters, Royals de Lorde, Tighten Up de The Black Keys y Uprising de Muse. Aunque con todo y eso, Imagine Dragons sigue adueñándose de la lista con otros temas como Whatever It Takes, It’s Time y Demons.

Mucha gente a través de Twitter ha demostrado su descontento respecto a ésta lista. Y nos hace también replantearnos el significado que tuvo como tal el género rock durante los últimos diez años. Pero bueno, te dejamos aquí la lista completa para que la cheques y saques tus propias conclusiones.

Foto de portada vía Twitter de la banda.