Tras el gran éxito que fue su álbum Joy As An Act Of Resistance, IDLES ya se prepara para lanzar su tercer LP, titulado Ultra Mono.

A través de un comunicado la banda originaria de Bristol anunció que este incluirá en total 12 canciones, las cuales, según mencionan, fueron estructuradas sonoramente para capturar la sensación de un disco de hip-hop.

Para Ultra Mono, IDLES contó con la participación del aclamado productor Kenny Beats, conocido por su trabajo con Kanye West y FKA twigs. Así como también Nick Launay y Adam “Atom” Greenspan contribuyeron a la creación de esta nuevo material discográfico.

Ya con esto es de imaginarse la tremenda joya que están por presentarnos, pero como un plus, el álbum también incluirá colaboraciones de otros talentos. Entre los enlistados se encuentra la líder de Savages Jehnny Beth; Warren Ellis de Nick Cave and the Bad Seeds; David Yow de The Jesus Lizzard; y el compositor de jazz Jamie Cullum.

Mientras que el artwork del álbum corrió a cargo de Russell Oliver.

Previamente, la agrupación ya había estrenado el sencillo Mr. Motivator, pero ahora como un nuevo adelanto lanzaron Grounds, junto con un video dirigido por Rob French. Y acerca de esta canción, Joe Talbot comentó:

Queríamos escribir una canción que personificara la autoconfianza y nos diera a nosotros mismos confianza, un contra-golpe a todas las dudas que acumulamos a partir de todo el ruido que dejamos entrar tan fácilmente.

Ultra Mono será lanzado el próximo 25 de septiembre a través de Partisan Records. Y ya lo puedes pre-ordenar dando click aquí.

Además de que para promocionarlo IDLES estará realizando conciertos en livestream el 29 y 30 de agosto. Estos serán de pago-por-evento y los boletos los puedes adquirir en este enlace.

Créditos foto de portada: Tom Ham