Peter Hook ha sugerido que su fallecido compañero de Joy Division, Ian Curtis, debería de ser honrado con una estatua en Manchester.

En 2020 se inauguró un mural de Ian Curtis en Northern Quarter, en Manchester, como parte de una colaboración entre el artista Akse P19 y Headstock, que es un festival de música que se dedica a visibilizar la importancia de la salud mental. La pieza se convirtió en un lugar emblemático para los habitantes de la ciudad, sin embargo, hace un par de días fue destruido con anuncios publicitarios del rapero Aitch.

Tras una ola de reclamos, Aitch compartió un par de mensajes a través de sus redes sociales, en los cuales se disculpaba por la situación y aseguraba que no fue intencional. “Ésta es la primera vez que escucho de esto. Mi equipo y yo arreglaremos esto pronto. De ninguna manera mi intención fue faltarle al respeto a un héroe como Ian”, explicó el rapero.

Tras esto, Peter Hook comentó lo siguiente: “Tenemos que tener en cuenta que es un sitio de publicidad, fue pagado por el Día de la Salud Mental durante un período determinado. El negocio avanza, por lo que no es de extrañar que Aitch no lo supiera, ya que probablemente lo hizo la empresa que se ocupa de su publicidad. Lo siento por él, porque estaba muy dolido por la reacción obvia, fue una situación terrible para él”.

Vía Facebook Joy Division

“Estuve ahí con él [Akse P19] mientras terminaba el mural. La gente venía de todas partes para verlo… Vino uno de los primos de Ian Curtis, a quien no conocía, y fue increíble porque tuve que traer a Aksie y decirle ‘mira cómo has capturado’, porque el primo tenía los mismos gestos y la misma intensidad en sus ojos, que era una de las cosas maravillosas de Ian”, continuó Hook.

“Ese mural representó mucho… No me hubiera gustado ser el tipo que pintó sobre Ian conociendo esa área de Manchester, es sólo un triste suceso. Supongo que, de una manera divertida, tal vez anime a alguien a celebrar a estas personas [Curtis y Wilson] en Manchester o Salford. Durante años he hecho una campaña para colocar una estatua de Tony Wilson en Manchester e Ian Curtis en Macclesfield. Tal vez lo impulse y veamos si podemos lograr algo”, concluyó.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.