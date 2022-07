adidas y Gucci se han aliado para lanzar una de las colecciones más prometedoras de 2022: Exquisite Gucci. Para ello, en México se realizó una fiesta que tuvo de host principal a Humbe, compositor mexicano que con tan sólo 21 años de edad ha logrado abrirse paso en la industria musical, y ahora también en la moda. El regiomontano nominado al Latin Grammy sabe bien como abrazar lo mejor de estos dos mundos, pero por si te queda duda, échale un vistazo a la charla que tuvimos con él, previo a su bienvenida a la familia adidas.

¿Cómo te sientes de formar parte del lanzamiento más esperado del año?

Me siento muy honrado y feliz. La verdad es que todo está pasando tan rápido que todavía no me la creo. Son cosas que ni de pequeño me imaginé que pasarían. Me siento muy agradecido con todo el equipo adidas y Gucci por darme esta oportunidad y por invitarme a cantar.

¿Qué elementos te hacen conectar con esta colección entre adidas y Gucci?

Algunos de los elementos que me hacen conectar mucho con esta colección son el estilo retro y romántico que tiene, y sus colores. La colección se me hace bastante bella; es algo que yo usaría en un video o en varias cosas, ya que concuerda mucho con lo que viene en mis proyectos.

Si tu música fuera una pieza del catálogo de Exquisite Gucci, ¿cuál sería y por qué?

Si mi música fuera una pieza del catálogo sería un cardigan azul que tiene el logo de adidas x Gucci, me encanta y representa mucho. La gama de colores que tiene es muy extravagante. Me encanta lo romántica que se ve la pieza, creo que en general la colección es muy romántica.

En una palabra, ¿cómo describirías la colección adidas x Gucci y por qué?

Creativa. Porque siento que tiene vibes muy retro y románticas, creo que te remite a piezas de películas.

¿De qué forma crees que la moda influye en tu proceso creativo?

La moda influye en mi proceso creativo de muchas formas, tiene mucho que ver lo que traiga puesto en el momento que estoy produciendo, haciendo música o escribiendo. Tengo que estar cómodo, me tengo que sentir bien con lo que traigo puesto. Ése es el objetivo de la ropa, que dé un mensaje de empoderamiento y de seguridad sobre ti mismo.

Fotos: Cortesía.

