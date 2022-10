Tenemos buenas noticias para los fans de Game of thrones: su precuela, House of the dragon, tendrá al menos cuatro temporadas.

La primera entrega de House of the dragon está por llegar a su fin, sin embargo, su autor George R.R. Martin ha confirmado que aún le quedan tres temporadas más de 10 capítulos cada una. La información la compartió a través de su blog personal, donde en un post habló sobre lo bueno que ha sido desarrollar la serie.

“Se necesitarán cuatro temporadas completas de 10 episodios cada una para hacer justicia a la Danza de los Dragones, de principio a fin”, dijo George R. R. Martin. Además, el autor también dijo que pensaba que Ryan Condal manejó “muy bien” varios de los saltos de tiempo, a pesar de que algunos personajes pudieron desarrollarse mejor.

“Quiero decir, realmente no puedo calificar el programa, sería una locura, no soy muy objetivo … pero quiero felicitar a Ryan Condal y Miguel Sapochnik, al elenco y al equipo por el trabajo que han realizado. El episodio del domingo, ‘[The] lord of the tides’, fue todo lo que esperaba que fuera”, agregó.

Este domingo se publicará el décimo episodio de House of the dragon en HBO Max.

Foto de portada tomada del Facebook de la serie.