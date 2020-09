Es increíble pensar la facilidad con que hoy en día podemos compartir nuestro trabajo. Un podcast, un cortometraje, una película, una canción, incluso un libro, literalmente hay lugar para todos.

Sin duda, Wattpad es la plataforma más popular hoy en día para aquellos amantes de la escritura . Lanzada en noviembre de 2006 y con más de 80 millones de usuarios, era de esperarse que alguna de todas las historias compartidas a diario tuviera tal éxito que llegara a ser adaptada a la pantalla grande.

Así que por si no lo sabías hoy te contaremos que películas han sido inspiradas en novelas creadas en Wattpad.

After

Anna Todd, es la escritora detrás de la exitosa película, “After”. Inspirada en su propia experiencia y en aquellas fantasías que tenía con Harry Styles, esta novela poco a poco fue ganando popularidad en la plataforma Wattpad, pasando de tener 5 lectores a más de un millón.

Gracias a esto, la novela llamó la atención de algunos productores para que al final fuera llevada a los cines.

De acuerdo a la escritora esta historia se describe como “dramática y romántica” en donde seguimos de cerca a Tessa, una joven universitaria “que sale al mundo por primera vez” y cuyo encuentro con Hardin (personaje inspirado en Styles) pondrá “su vida patas arriba”.

Fue tanto el éxito de la novela, que la escritora realizo una secuela de esta historia y la segunda película no tardó en llegar a los cines bajo el nombre de “After We Collied”, filme que ha sido todo un éxito en taquillas.

Esta segunda entrega, nos muestra la complicada relación entre Tessa y Hardin y todas las pruebas que tiene que pasar con el fin de averiguar si estar juntos es realmente lo mejor para la joven.

The Kissing Booth

Escrita por Beth Reeckles a la edad de 15 años (haciéndola merecedora de un premio a mejor escritora juvenil) es la mente creativa detrás de esta historia.

“The Kissing Booth”, es la historia de Elle Evans (protagonizada por Joey King), quien sin buscarlo se enamora de Noah Flynn (Jacob Elordi), el chico atleta y popular de la escuela que además de ser el hermano mayor de Lee Fylnn (Joel Courtney), su mejor amigo de toda la vida, poniendo a Elle en una posición bastante complicada.

Berth, quien en la actualidad tiene 22 años, subía esta historia a la plataforma y sin esperarlo ganó demasiada popularidad, sumando 19 millones de lectores.

Esto la llevó a tener la gran oportunidad de un contrato de tres libros con Random House y fue así que obtuvo una adaptación de Netflix para una de sus novelas.

El éxito fue tal que una segunda película fue llevada a la pantalla, “The Kissing Both 2” fue estrenada en Netflix el 24 de julio de 2020, y aunque este filme también esta basado en uno de los libros de Reekless, a diferencia de lo que muchos podrían imaginarse está inspirado en el tercer libro de esta saga y no el segundo. La segunda novela de la autora se llamó “The Beach House” y cuenta la historia de las vacaciones que Elle y Lee pasaron juntos en una casa de verano en la playa.

Light As A Feather

Aunque esta novela no fue adaptada al cine, la historia escrita por Zoe Aarsen y publicada en Wattpad “Light as a Feather”, fue inspiración para la Serie Original de Hulu del mismo nombre.

Actualmente la versión original, sin editar, se encuentra en la plataforma y cuenta con 4.6 millones de lectores.

Esta serie sigue de cerca a un grupo de adolescentes quienes deben lidiar con las consecuencias sobrenaturales de un inocente juego de “Ligero como una pluma, rígido como un tablero” cuando empiezan a morir de la manera exacta que se predijo.

Actualmente la serie cuenta con dos temporadas en la plataforma de streaming Hulu.

Aunque para muchos puedan ser buenas películas o no, el hecho de pensar que un día compartes tu trabajo y en menos de lo que te imaginas alguien esta realizando una película basada en aquella historia que pensaste un día casual de tu vida, es una locura.