Tal y como se advirtió hace unas semanas, Hipnosis ha agregado dos nuevos actos al cartel de su siguiente edición.

El festival más psicodélico de México ya está listo para regresar este año con un line up encabezado por The Mars Volta y Primus. Si bien ya tenemos gran parte del cartel, desde su anuncio se especificó que faltaban más sorpresas por anunciar, de las cuales hoy obtuvimos la primera.

Se trata de la incorporación del dúo americano/británico Still Corners, el cual llegará a Hipnosis para añadir un balance melódico/dreamy, ideal para aquellas personas que les gusta dejarse ir ante las ambientaciones sónicas espaciales. En ésta ocasión, la agrupación viene para presentar en vivo su más reciente álbum The last exit y el sencillo con el que nos deleitaron a inicios de año “Far rider”.

Además, también se ha revelado que Romperayo se unirá para encantarnos con su música tropical contemporánea con rituales de electrónica; una exquisita dosis de psicodelia que nos transportará a las excéntricas costas de Colombia. Con 8 álbumes en su discografía, su objetivo es claro: la expansión de fronteras entre la música colombiana y el mundo, llevándolo a crear un sonido multicultural.

El Hipnosis 2023 se llevará a cabo el próximo 5 de noviembre en el Parque Bicentenario de la CDMX. Los boletos ya están a la venta a través de este enlace. De igual forma mantente al pendiente de las redes sociales del festival, que pronto se anunciará el invitado restante.

Fotos de portada tomadas del Facebook de las bandas.

