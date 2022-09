En el mundo del Power Metal, en junio de 2021 se cumplió el sueño de miles alrededor del mundo: Helloween volvió a sacar un disco con Kai Hansen, Michael Kiske, Michael Weikath y Roland Grosskopf juntos. Se trata de la alineación clásica sin el baterista original, Ingo Schwichtenberg, quien falleció en 1995 y cuyo sitio ha sido ocupado por cuatro sustitutos, el más reciente y estable Daniel Löble que lleva en la banda 17 años, más que cualquier otro.

Claro, esa es la versión mentirosa o que ofrece sólo parte de la verdad, y es la versión que algunos viejos fans quisieran que fuera la única; pero es Helloween, históricamente una banda poco convencional que ha escrito su historia a su propio paso y con su propias reglas. Entonces, en lugar de aplicar la movida típica de las bandas que reúnen a sus alineaciones originales o clásicas y corren a los músicos sustitutos para acomodar a los que regresan, ellos decidieron sumar. Así, Andi Deris, cantante que forma parte del hoy septeto y que se unió a la Calabaza por ahí de 1994, sigue. Mismo caso con Sascha Gerstner, guitarrista que forma parte de la alineación desde 2002.

Pero no sólo lograron que la banda funcione con tres cantantes (Deris, Kiske y Hansen, este último es también guitarrista) sino que lo hace con tres guitarras. Y ojo, los tres trabajan, los tres tocan casi el 100% del tiempo, no hay ninguno que sobre o sea decorativo. Y más aún, con esa extravagante configuración fue que lanzaron Helloween, el disco número 18 de la banda y para muchos, el mejor de ese 2021.

Antes de eso habían calado las aguas con varios conciertos, incluso vinieron a México con esa configuración y con Kreator y Arch Enemy como invitados. La magia estaba ahí, el ansia del público por verlos también seguía intacta y no sólo eso: había nuevas generaciones. En este 2022 lo que hará diferente el concierto que la banda está por ofrecer (aquella vez tocaron 19 temas) es que viene con ese aclamado disco bajo el brazo. Ya no será más una reunión sino de una presentación para apoyar un gran álbum y rodearlo de los grandes éxitos de la banda. A diferencia tal vez de otras bandas con más de 30 años de carrera, Helloween logró un disco aclamado por su contenido y no tanto por la inercia del legado.

Justo en 2021, cuando salió el álbum, Kai Hansen habló en entrevista exclusiva para #SangreDeMetal. A él se le atribuye haber creado un todo un sub género, el Power Metal, pero con el paso de los años ya no se infla con el primer soplido y tiene la capacidad de ver las cosas con calma y perspectiva. Su respuesta fue esta: “Por supuesto me siento honrado de que me etiqueten de esa manera, cuando alguien te describe como una persona influyente es algo importante y como músico lo aprecio, lo tomo como un gran honor. Ahora, en cuanto a crear un nuevo género, honestamente puedo decir que nunca lo vi de esa manera ni era algo que pretendía hacer, creo que simplemente es la manera en que tocábamos en Helloween y la mezcla de eso con nuestras propias influencias se transformó en un sonido propio”.

Hansen prosigue: “Básicamente, el término Power Metal en sí es algo con lo que nunca pude relacionarme del todo porque cuando lo inventaron… creo que surgió porque había un disco recopilatorio que sacó Noise Records en ese tiempo, se llamaba The Power Of Metal, y de alguna manera desde ahí esto del Power Metal cobró vida, pero desde mi punto de vista lo que hacíamos era Heavy Metal. Recuerdo que le preguntaba a otras personas si podían explicarme qué era Power Metal y me decían: ‘voces agudas, doble bombo y rápido’, entonces yo preguntaba si Deep Purple era Power Metal porque ellos también tenían voces agudas, doble bombo y tocaban rápido, igual Judas Priest, pero eso era llamado Heavy Metal. Entonces yo nunca pude entender el término. Puedo aceptar o entender que se use para definir lo que hacemos, para etiquetarlo de alguna manera así que sí, estoy tranquilo con todo eso”.

#SangreDeMetal también entrevistó entonces a Michael Weikath, y al preguntarle sobre su perspectiva de por qué triplicaron su audiencia con la nueva alineación, esto contestó: “Eso es gracias a los ex miembros, no se puede minimizar la magia y el poder que tienen estos personajes. En algún momento tuvieron que dejar la banda, pero es algo que no se explica fácilmente. Por ejemplo, hicimos el Pink Bubbles Go Ape y aún estaban Ingo y Kiske pero la gente no respondió tanto ante el disco. Desde una visión lógica uno pensaría que debió ser un éxito por Michael Kiske aún estaba en la banda, ¿cierto?, e Ingo, aunque Kai Hansen ya no estaba. Pero son emociones y ellas crean sus propias dinámicas, uno termina por no poder explicar las cosas desde una perspectiva lógica”.

Weikath prosigue: “Hemos triplicado nuestra audiencia porque parece que la mayoría está de acuerdo con lo que hacemos. Puede que haya un pequeño grupo de personas que piensen que no les gusta la idea de las tres guitarras y los dos cantantes, y es algo con lo que nos toca lidiar. Gente que piensa que solo si regresáramos a como eran las cosas en el inicio estarían felices pero nosotros más bien estamos felices de encontrarnos en esta situación donde tanta gente está contenta. No sabemos cómo explicarlo porque incluso entre nosotros siete no lo sabemos, es algo mágico. Puedes tratar de analizarlo y explicarlo pero es muy difícil saber qué pasa por la cabeza de los humanos, y especialmente de los mexicanos”.

Helloween es más que una banda clásica, es un enorme monstruo que si bien no tiene los alcances de Metallica y Iron Maiden sí es una fuerza de la naturaleza metalera que ha sabido mantenerse con la punta de los pies en el mainstream y el resto del cuerpo en el subterráneo. Su concierto en México es con HammerFall como banda invitada y se llevará a cabo el sábado 24 de septiembre a las 20:00 horas en la Arena Ciudad de México. ¡Altamente recomendable!