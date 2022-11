Hoy parece que levantar la mano, o mejor dicho ponerlas sobre el teclado y escribir, sin que importe que lo puesto en blanco y negro tenga sentido o no, es lo de hoy. Vaya, quiere decir que hoy, todo mundo levanta la voz en redes sociales para expresar una opinión, lo cual es perfectamente válido, aunque no tenga ni idea de lo que dice, lo cual es tristemente un foco de infección en el que la más afectada, es la cultura general.

Así como hay miles de personas que se ofrecen como expertas en política, física nuclear, derechos humanos, seguridad nacional, medicina, futbol, política y lo que se le ponga encima, sin tener idea de lo que hablan, también los hay en festivales y curaduría de alineaciones sin haber pisado jamás un festival en México, o fuera de nuestro país. Sus opiniones son lo que términos de comunicación se llama ruido: “El ruido es cualquier interferencia que se produzca en la comunicación que impida que esta se logre. Consiste en toda perturbación en el proceso comunicativo, distorsionando u ocultando el mensaje”. Es decir, se anuncia el cartel de un festival (H&H, Wacken, Coachella, Vive Latino…) que pretende, en términos de comunicación, informar sobre las bandas que van a participar, pero no logra comunicar su idea de forma correcta porque miles de personas empiezan con las quejas porque está tal o cual banda, porque no está tal otra o por lo que sea.

Desde Hell and Heaven, la comunicación es que se trata de un cartel irrepetible, histórico y varios adjetivos más. Está bien, es su trabajo, el problema con los adjetivos es que suelen ser engañosos. Esto no quiere decir que no sea una u otra cosa, sino que depende del gusto de cada quien. Pero si se lee con calma, tiene cierta lógica.

Una queja recurrente es que varias venas, las estelares sobre todo, ya son irrelevantes. Error. Son justamente Scorpions, Kiss, Judas Priest, Megadeth, Anthrax, Mercyful Fate y Doro, por ejemplo, algunos de quienes pavimentaron el camino para los demás. Son, si se quiere plantear en esos términos, referentes.

En los 70 y 80, cuando no había de a dos mil bandas por cada 10 mil habitantes (de acuerdo con una encuesta cruzada entre datos de Encylopaedia Metallum y la publicación CIA Factbook 2021, Finlandia tiene 2 mil 381 bandas de metal contra una población total de poco más de 5 millones 587 mil personas), varias de las mencionadas eran las bandas que dominaban las ventas en el mundo del metal. Y en México, se ha repetido hasta el cansancio porque es importante, el rock estaba prohibido. Entonces, las bandas que vienen de esas décadas se ganaron su lugar como estelares. Venden, y eso es lo primero que se busca en un cartel festivalero: atraer a la gente.

Pero ciertamente, los 70 y 80 están lejos, y por ello aparecen nombres como Slipknot, Trivium, Lindemann, Architects y P.O.D, porque las nuevas generaciones también tienen su gusto y sus bandas representativas. En esa categoría entra también Pantera, pero se trata de un tributo y la pertinencia o no de hacerlo sin los hermanos Abbott (por obvias razones) merecería todo un reportaje.

Después están las bandas que se pueden considerar menores en términos comerciales (venden menos discos y boletos que las otras) pero muy queridas y aceptadas por círculos más pequeños de fans que ven su presencia en los carteles como huevitos de pascua: Samael, Venom, Behemoth, Unleashed, Stryper, Yngwie Malmsteen, Cradle of Filth, Benediction, Naglfar, Born Of Osiris y varias más. Y no quiere decir que sean buenas o malas, eso depende del gusto de cada quien, pero son más chicas, y si el festival pretende vender 60 mil boletos por día, necesita a Kiss y Scorpions y Judas Priest y Slipknot para lograrlo.

Al final del día, un festival de este tamaño es como una gran tienda de autoservicio en la cual hay suficientes productos para llenar las expectativas de tipos distintos de fans del metal. Los festivales son conceptos destinados a ofrecer un amplio bufet de opciones en el cual cada quien sabrá qué platillos le atraen más, porque no podrá comerse todos en una sentada.

Así, este cartel en particular tiene una oferta amplia, que puede resultar atractiva para al menos tres generaciones distintas de metaleros que, si se lo proponen, pueden vivir una experiencia comunitaria enriquecedora y conocer gente que más allá de la edad, comparte el gusto por un estilo de música que se vuelve un estilo de vida.

Después habrá que ver si todo salió bien o como se esperaba, o no. Pero las cartas sobre la mesa son lo suficientemente importantes y variadas como para volverlo un cartel atractivo.