Para quienes anduvieron navegando en Twitter ayer, seguro vieron que Hayley Williams y Paramore eran tendencia. Esto porque la cantante reveló su top cinco de la banda, causando gran revuelo entre los fans.

Todo comenzó porque un seguidor se dio cuenta de que Williams le había dado like a un tuit en el que le preguntaban a los fans sus canciones favoritas de Paramore. Tras esto, el mismo le escribió:

Hayley no puedes darle me gusta a esto y no compartir tu top 5 de canciones de Paramore, tú eres la fan número uno y tienes que compartirlo.

Así que a la cantante no le quedó de otra y compartió sus cinco canciones favoritas, teniendo en primer lugar Told You So de After Laughter. Seguida de Hard Times, Pool y Rose-Colored Boy, también de dicho álbum. Mientras que en quinto lugar quedó I Caught Myself (en su versión en vivo), tema que grabó la banda en 2008 para el soundtrack de la película Twilight.

1. Told You So

2. Hard Times

3. Pool

4. Rose-Colored Boy

5. Caught Myself (live) honorable mentions:

– Tell Me How, tho i cant listen to it

– Hate To See Your Heart Break https://t.co/u8x7rShbjZ — hayley from Paramore 🌺 (@yelyahwilliams) June 28, 2020

Posteriormente, y en vista de que la mayoría eran del último disco de Paramore, otro fan le pregunto su top pero sin contar After Laughter. A lo que Hayley respondió con Future (live), Fast In My Car, Crazy Girls, Last Hope y Ain’t It Fun, todas del disco homónimo. Y aclaró que los dos últimos álbumes de Paramore son los mejores.

Y como era de esperarse, el que Hayley Williams no incluyera Brand New Eyes y Riot causó un gran revuelo entre los fans. Así que le dijeron que cómo se atrevía a insultar BNE de esa forma y finalmente la cantante accedió a decir sus favoritas de ese álbum: “cualquiera menos The Only Exception”.

Créditos foto de portada: Lindsey Byrnes.