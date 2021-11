Cuando creíamos que la vida no se podía poner mejor, Hayao Miyazaki confirma su regreso con una nueva película.

Después de ocho años, el reconocido cineasta y fundador de Studio Ghibli decidió ponerle alto a su retiro y comenzar a trabajar en un nuevo largometraje animado, según lo confesó en una reciente entrevista con The New York Times.

De acuerdo con la publicación, el proyecto que traerá de vuelta a Hayao Miyazaki llevará de título How do you live? y estará basado en la novela que Genzaburo Yoshino publicó en 1937 con el mismo nombre, en la que se narra la historia de un adolescente de 15 años de edad tratando de descifrar el mundo.

Hasta el momento son pocos los detalles que se tienen al respecto, pero el productor de Ghibli, Toshio Suzuki, describió la cinta como “fantasía a gran escala”. Esperamos pronto tener más noticias sobre este lanzamiento.

La película más reciente que Studio Ghibli lanzó fue Earwig and the witch, convirtiéndose en la primera producción que realizó en seis años. Este filme estuvo bajo la dirección del hijo de Hayao Miyazaki, Gōro, y ya puedes encontrarlo en NetflixNetflix.

Foto de portada vía Facebook.