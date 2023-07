Greta Gerwig no será la única que pronto llevará a la pantalla grande la historia de un icónico personaje infantil, pues Mattel Films ha comenzado a desarrollar docenas de proyectos cinematográficos de este tipo, incluida una película de Barney bajo la visión de Daniel Kaluuya, quien se ha dado a conocer principalmente por su papel en el filme de horror de Jordan Peele, Get out.

Si bien es poco lo que se ha compartido respecto a esta adaptación, recientemente el ejecutivo de Mattel Films, Kevin McKeon, reveló que se tratará de un proyecto similar al trabajo de Charlie Kaufman y Spike Jonze. “Nos estamos inclinando hacia la angustia de los millennials, en lugar de adaptar la historia para los niños”, dijo en una entrevista para The New Yorker.

“Es realmente una obra para adultos. No es que tenga clasificación R, pero se centrará en algunas de las pruebas y crisis que conlleva tener treinta y tantos y haber crecido con Barney. El nivel de desencanto dentro de la generación”, agregó Kevin McKeon.

En 2019, Daniel Kaluuya explicó porqué quería hacer una nueva adaptación de la historia del popular personaje infantil: “Barney fue una figura omnipresente en la infancia de muchos, luego desapareció en las sombras, lo dejaron incomprendido. Estamos emocionados de explorar este cautivador héroe moderno y ver si su mensaje de ‘Te quiero, me quieres’ puede resistir el paso del tiempo”.