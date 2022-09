Peacock ha publicado el trailer oficial de I love you, you hate me, su nueva docuserie sobre el personaje infantil Barney.

Durante años Barney se dedicó no sólo a entretener a los más pequeños de la familia a través del televisor, sino también a enseñarles valores, inclusión y la importancia del amor. Sin embargo, mientras que por un lado era el personaje de muchos niños, por otro fue odiado a muerte.

Es justo esta doble cara de la moneda la cual será abordada por Tommy Avallone en I love you, you hate. “Barney apareció en la televisión cuando yo tenía solo 10 años y admito que no lo entendía. Cuando era adolescente, para uno de mis cumpleaños le pedí a mi tía que me hiciera un disfraz de Barney, para que mis amigos y yo pudiéramos golpearlo frente a la cámara”, explicó.

“Varios años después, al crear esta serie documental, se siente bien estar en el otro lado y ya no odiar a Barney. Ahora que tengo mis propios hijos, entiendo todo el amor que se dedicó a hacer el dinosaurio púrpura”, continuó Avallone.

“A medida que destaca los comienzos de la cultura del odio de hoy en día, este documental rastrea la creación del personaje y cómo afectó a las personas más cercanas a él, examinando el impacto sorprendente y persistente que el ‘Gran Dinosaurio Púrpura’ dejó en la sociedad estadounidense”, agregó Joel Chiodi, director de documentales y vicepresidente sénior de Desarrollo Estratégico de Scout Productions.

I love you, you hate me se publicará en dos partes, las cuales se estrenarán el próximo 12 de octubre a través de Peacock. Checa a continuación el tráiler: