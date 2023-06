Half Moon Run: soplo de indie canadiense en un álbum viajero

Siempre será necesario insistir: lo que permanece y es lo es importante se encuentra en la canción; y “You Can´t Let Go” de los montrealenses de Half Moon Run es una muy buena, una que pertenece a la tradición de los primeros The Strokes, justo cuando los acompañaba el duende y la angustia –aquí hay de ambos-.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Junto con Half Moon Run regresa la mejor estirpe del indie canadiense y su enorme sentido melódico, que en “You Can´t Let Go” tiene un perfecto manual de apenas tres minutos y total contundencia.

Se trata de una pieza colocada al principio de Salt, el cuarto álbum del grupo y que funciona también como despiste, pues en los otros 10 temas que lo conforman emanan otros estilos, sin que por ello el hoy trío pierda identidad; pueden ir desde un toque de country pop a lo Mumford and Sons en “Alco” hasta un refinamiento que pasea sobre la misma senda que SOHN y Rhye en “Everyone´s Moving Out East”, “Heartbeat” y “Dodge The Rubble”.

Half Moon Run tiene un pasado viajero… se han movido de la Columbia Británica a Ottawa, para luego dar el salto a Montreal y hacer que Salt tenga este mismo tono no sólo por hablar de la movilización hacia el Este, sino porque también incluyen un tema llamado “Goodbye Cali”.

El grupo ha contado que tenían composiciones que databan de 11 años atrás y a las que nunca habían atendido en forma y de las que ahora echaron mano para completar Salt, un disco que en resumidas cuentas nos recuerda que al buen pop jamás hay que tenerle miedo; ellos definen a lo que han hecho como una delicada brisa primaveral durante una caminata matinal.

Salt entrega buenas cuentas también en “Gigafire” y “Hotel in Memphis”… es un disco viajero y con cierta carga de melancolía (hasta da chance de acordarnos de Travis). Posee cierta dulzura que no viene mal… es como contemplar una buena pintura de un paisaje bucólico… un remanso nostálgico que viene bien.

