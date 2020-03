Las tres hermanas originarias de Los Ángeles, California han anunciado su regreso con un nuevo disco lleno de girl power. Alana, Este y Danielle Haim revelaron a través de sus redes sociales que el título de esta siguiente producción será Women In Music Pt. lll.

Además de que compartieron el artwork del álbum realizado por, su ya frecuente colaborador, Paul Thomas Anderson. La portada será una sencilla foto de las tres chicas vestidas de blanco en una tienda de abarrotes. Mientras que detrás de ellas se puede observar un letrero con el nombre de este nuevo material discográfico.

Junto con la imagen, el trío anunció que Women In Music Pt. lll será oficialmente estrenado el próximo 24 de abril vía Columbia. Así como también dieron a conocer que en la parte de la producción, Danielle Haim estuvo a cargo y que trabajó junto con Rostam Batmanglij y Ariel Reichstad.

A través de un comunicado, Danielle explicó que el nombre se le ocurrió en un sueño, lo que hizo que se despertará riendo y corriera a contarle a sus hermanas. “Me gustó porque somos literalmente mujeres en la música, y siempre escriben de nosotras de esa forma. Así que pareció cool hacerlo nuestro y controlar la narrativa. Me hizo pensar más en otras de nuestras experiencias”, comentó Alana.

order up. our new album Women In Music Pt.III out 4/24/20. cover shot by PTA. produced by d, @matsor and @arielrechtshaid “the steps” out tomorrow. https://t.co/MtFJ9e6kK3 pic.twitter.com/lD4WYNvvCz — HAIM (@HAIMtheband) March 2, 2020

Este es el primer álbum de estudio que el trío lanza, después de que en 2017 estrenaran Something To Tell You. Como adelanto, las hermanas Haim ya nos presentaron el nuevo sencillo, tituldo The Steps. El cual viene acompañado de un increíble video dirigido por Paul Thomas Anderson y Danielle Haim. Chécalo a continuación y no olvides que ya puedes pre-ordenar Women In Music Pt. lll dando click aquí.