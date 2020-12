Haim ha capturado la montaña rusa que ha sido todo el 2020 en un video musical funky para su nueva canción, “Christmas Wrapping 2020 (all I want for christmas is a vaccine)“

Una nueva versión única y enfocada en Hanukkah del éxito de 1982 de The Waitresses “Christmas Wrapping”, la letra original de Haim fue escrita por el escritor de Slave Play Jeremy O. Harris. Esta versión de las hermanas incluye el bajo de Thundercat y otras colaboraciones instrumentales de parte de Henry Solomon y Buddy Ross; colaborador activo de Frank Ocean.

Junto con la letra de la canción, a estilo video lyric, la rola muestra a las hermanas haciendo referencia a la pandemia del coronavirus, el exitoso sencillo de Megan Thee Stallion y Cardi B, “WAP”, Zendaya recibiendo un Emmy, las elecciones de EE. UU. Y más.

En 2019, Haim lanzó una versión de “If It Be Your Will” de Leonard Cohen como parte de Hanukkah +; un álbum recopilatorio de Hanukkah que también contó con la colaboración de The Flaming Lips y Jack Black.

El último álbum del trío, Women In Music Pt. III , que fue lanzado en junio, ha sido nominado a los premios Grammy 2021 como Álbum del año. Haim también tiene una participación en el reciente álbum sorpresa de Taylor Swift, Evermore, aportando su talento al tema “no body, no crime”.

Foto tomada de Instagram