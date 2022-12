Guillermo del Toro es actualmente uno de los cineastas mexicanos más reconocidos a nivel mundial. Sin embargo, para llegar a este punto el realizador tuvo que pasar por algunas situaciones bastante complicadas que involucran a su padre, James Cameron y los hermanos Weinstein.

Resulta que mientras se encontraba en la etapa de preproducción de La invención de Cronos (1993), largometraje que sería su debut, Del Toro conoció a James Cameron en una fiesta del 4 de Julio. A partir de ahi ambos directores se hicieron muy buenos amigos e incluso Cameron le dio al mexicano un par de recomendaciones clave para que su película fuera un éxito rotundo. Y aunque los resultados fueron buenos, Guillermo quedó en números rojos con una deuda de cuatro millones de dólares.

Los problemas financieros por los que atravesaba llevaron a Guillermo Del Toro a aceptar dirigir su primer proyecto americano: Mimic, una producción de los Weinstein que, según ha asegurado en diversas ocasiones, odió desde el primer momento. No obstante a la deuda y su trabajo con personas que no le agradaban, en 1998 el cineasta vivió una de las experiencias más traumáticas de su vida y la misma por la cual no ha podido regresar a vivir en su natal México.

De acuerdo con Indiewire, mientras Del Toro trabajaba en Mimic, su padre Federico Del Toro fue secuestrado en Guadalajara. Los captores pedían un millón de dólares de rescate, cifra que evidentemente no tenía el cineasta. En medio de la crisis, el mexicano y su familia decidieron contratar a tres negociadores experimentados en situaciones con rehenes, aunque lamentablemente esto tampoco ayudó. Y como si se tratara de un cuento de hadas, al enterarse de la situación, James Cameron buscó a Guillermo para darle el dinero que necesitaba y así poder rescatar a su papá.

72 horas después Federico fue liberado y a partir de ahí, fue que Guillermo Del Toro y su familia dejaron su hogar en México. Hace cinco años, el cineasta reveló que le gustaría regresar a su país para vivir y trabajar, sin embargo, el trauma que le dejó lo sucedido continúa impidiéndoselo. “Cada día, cada semana, pasa algo que me recuerda que estoy en un exilio involuntario. Me pasaron dos cosas terribles a finales de los años: Secuestraron a mi padre y trabajé con los Weinstein”, dijo en el Festival de Cine de Londres en 2017.

Foto de portada vía Facebook The Shape of Water.