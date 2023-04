Ya está aquí el soundtrack oficial de ‘Guardianes de la galaxia vol. 3’

Marvel Studios ha liberado el soundtrack oficial de ‘Guardianes de la galaxia vol. 3’.

Falta exactamente un mes para que la tercera entrega de Guardianes de la galaxia llegue a las salas de cine, parte de la fase 5 del MCU. Sin embargo, antes de su lanzamiento, James Gunn decidió compartir la banda sonora oficial en plataformas digitales, y como era de esperarse, es toda una joya.

Tal y como se adelantó con el tráiler, el soundtrack de esta nueva película incluye una versión acústica de “Creep” de Radiohead, así como también trae de nueva cuenta su pieza característica: “Come and get your love” de Redbone. De igual forma, aparecen canciones de The Flaming Lips, Florence + The Machine, Alice Cooper, Bruce Springsteen, Beastie Boys y Faith No More.

Aunque la colección de canciones ya se encuentra disponible en streaming, su versión física, que será en CD y vinil, se lanzará hasta el próximo 3 de mayo. De momento, ya puedes pre-ordenar tu copia en este enlace.

Hablando sobre la canción de Thom Yorke y compañía, en una entrevista con Rolling Stone, James Gunn explicó: “No comienza con ‘Sr. Blue Sky’ [como Guardianes de la galaxia vol. 2]. No comienza con ‘Come and get your love’ [como la primera película]. Comienza con la versión acústica de Radiohead de ‘Creep’. Y desde ahí se marca que tiene un tono muy diferente a las otras dos películas”.

Guardianes de la galaxia vol. 3 se estrenará en cines el 5 de mayo de 2023.

Tracklist:

01. Creep (Acoustic Version) – Radiohead

02. Crazy on You – Heart

03. Since You Been Gone – Rainbow

04. In the Meantime – Spacehog

05. Reasons – Earth, Wind and Fire

06. Do You Realize?? – The Flaming Lips

07. We Care a Lot – Faith No More

08. Koinu no Carnival (From “Minute Waltz”) – EHAMIC

09. I’m Always Chasing Rainbows – Alice Cooper

10. San Francisco – The Mowgli’s

11. Poor Girl – X

12. This Is the Day – The The

13. No Sleep Till Brooklyn – Beastie Boys

14. Dog Days Are Over – Florence + The Machine

15. Badlands – Bruce Springsteen

16. I Will Dare – The Replacements

17. Come and Get Your Love – Redbone