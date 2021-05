Green Day viene con todo este año y el día de hoy sorprendió a sus fans con el estreno de un nuevo y optimista sencillo titulado “Pollyanna”.

Apenas hace un par de días, los veteranos del punk dieron pistas de que un nuevo sencillo estaba por llegar con un clip publicado en redes sociales en el que se les ve dentro del estudio. Y dicho y hecho, el tema ya fue liberado y se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

“Mejores días están por llegar y para celebrar, acabamos de lanzar una nueva canción. Ve a escuchar Pollyanna en todas partes ¡No podemos esperar para el Hella Mega Tour!”, escribió Green Day en un post anunciado la nueva canción.

“Pollyanna” llega luego de que en febrero Green Day lanzara “Here comes the shock”, su primer sencillo desde que el año pasado publicaron su decimotercer álbum de estudio Father of all motherfuckers.

Pese a que la agrupación aún no aclara si estos sencillos podrían formar parte de un próximo disco, recordemos que hace un par de meses el frontman de Green Day, Billie Joe Armstrong, reveló que ya se encuentra trabajando en nueva música.

“Ya sea que hagamos un álbum completo, un EP o simplemente una canción, tenemos muchas opciones diferentes. Es una cuestión de cuándo llegue el momento adecuado. Esa es la belleza de la forma en la que se puede sacar música en estos días”, explicó.

Escucha a continuación “Pollyanna”:

Foto de portada tomada del Instagram de la banda.