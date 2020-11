Gorillaz realiza un viaje muy placentero al puro estilo Grand Theft Auto por Los Ángeles, con Beck acompañándolos a través de FaceTime en el nuevo video para “The valley of the pagans”, último sencillo de Song Machine, Season One: Strange Timez de Damon Albarn.

En el video inspirado en la temática de GTA vemos a Noodle, de Gorillaz conduciendo sin preocupaciones por las calles de Los Ángeles, o “Vinewood”. Durante el viaje va rompiendo todas las leyes de tránsito habidas y por haber, embistiendo a otros conductores mientras Beck y 2-D cantan “The valley of the pagans” via FaceTIme.

Al final del video, el auto de Gorillaz es succionado por un agujero de gusano y termina en las aguas afuera de Plastic Beach, un guiño al álbum de 2010 de la banda; En entrevistas recientes, Albarn ha insinuado una secuela de ese LP que ya cumplió 10 años de existencia.

El 12 y 13 de diciembre, Gorillaz ofrecerá su primer concierto (aunque virtualmente) en más de dos años con Song Machine Live. Tres espectáculos separados que tendrán lugar en tres zonas horarias desde Londres.

Aún no se ha anunciado ninguna lista de los artistas que estarán como invitados en estas presentaciones. Gorillaz también lanzó recientemente su estación Song Machine Radio en Apple Music.