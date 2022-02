Tenemos muy buenas noticias para nuestros amigos del norte, y es que Gorillaz ha confirmado su visita a Monterrey.

Como sabemos, este año la agrupación liderada por Damon Albarn aterrizará en nuestro país para presentarse en el Festival Pulso GNP en Querétaro, pero resulta que ésta no será la única parada, ya que hoy anunció que también se presentará en el Auditorio Citibanamex.

A diferencia del show en Querétaro, el de Monterrey será únicamente de Gorillaz y tendrá lugar el próximo 9 de mayo. La preventa Citibanamex se llevará a cabo el 24 y 25 de febrero, mientras que la venta general de boletos comenzará el 26 del mismo mes a través de la red Ticketmaster.

Hasta el momento, estas son las únicas dos fechas que Gorillaz ha abierto en México, pero no descartemos la idea de que en los próximos días confirmen también en otros estados, incluyendo la capital, así que mantente muy al pendiente.

En caso de que quieras lanzarte al Pulso GNP, los boletos ya se encuentran a la venta dando click aquí. Recuerda que el line up también cuenta con la presencia de The Neighbourhood, Natanael Cano, Daniela Spalla, The Cold War Kids, Airbag, Kinky, Bratty, entre otros.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.