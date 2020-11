Godzilla vs. Kong, el encuentro entre titanes más esperado del 2021 podría no llegar a los cines y ser estrenado directamente en streaming, proyecto que forma parte del MonsterVerse de Legendary Pictures y Warner Bros.

Estamos ante la cuarta entrega de una franquicia que si bien, se ha descarrilado un poco, no debemos subestimar el atractivo que tienen los dos monstruos gigantes más icónicos del cine, la cinta tiene potencial de ser todo un éxito, siempre y cuando para el tiempo en que está programado su estreno en cines la vacuna del Covid-19 se haya distribuido ampliamente y las personas tengan la confianza de ir a las proyecciones.

Sin embargo, el medio también dice que WarnerMedia bloqueó el trato pues quiere hacer una mejor oferta y llevar la película a HBO Max. Como sabemos, esta última plataforma de streaming está muy rezagada frente a la competencia; otros servicios como Netflix, Disney Plus y Amazon Prime Video le llevan una gran ventaja.

¿Esto significa que la llegada de Godzilla vs. Kong es un hecho? Pues no es del todo cierto pues The Hollywood Reporter se puso en contacto con un representante de Warner Bros. y éste dijo que se espera que la cinta llegue a los cines en la fecha planeada; en mayo de 2021. No debemos olvidar que al principio se dijo lo mismo de Wonder Woman 1984 y ahora se confirmó que llegará al mismo tiempo a cines y a HBO Max en Estados Unidos.

Los fans por su parte están molestos ante la posibilidad de que no vean a los dos icónicos monstruos del cine en una pantalla grande. Ya que está película se anuncio desde hace algunos años y ver este encuentro frente a una pantalla grande; con una sala llena y la adrenalina al tope sería inigualable.