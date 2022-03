Global Sounds prosigue con un viaje que los amantes de la música indie llevan semanas celebrando. Así es: las más importantes ciudades del globo continúan desfilando ante nosotros, para adentrarnos culturalmente en cada sitio, con la música al frente, marcando el ritmo. El nuevo episodio de la serie ahora toma su turno: Beijing.

El locutor inglés John Kennedy opera como anfitrión de la travesía. Mientras, al otro lado de la pantalla, somos partícipes de una aventura que a la fecha ha andado por aceras neoyorquinas, sevillanas y mexicanas. Lo que Global Sounds ofrece es un retrato de cada orbe para finalmente aterrizar en escenarios de toda especie y así conocer a los actores que forman parte de cada escena.

The Peppercorns son quienes ponen los compases en esta ocasión mientras Gaffa lidera el lanzamiento de #GlobalSounds con el auxilio de Westside Music Sweden, el New Colossus Festival, This Feeling, Monkey Week, Music Dish China, Flipped Coin Music, Cherry Bar y, lo sabes, Marvin. Así que mantente bien atento, sin quitar a mira de las redes de estos amigos, que este trip sí que vale la pena.

Te quedas con The Peppercorns, desde Beijing: