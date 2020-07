Glass Animals estrenó su sencillo Heat Waves, como un nuevo adelanto de su próximo material discográfico Dreamland. Además de que junto con el lanzamiento, compartieron también el video oficial.

En el clip se ve al frontman de la banda recorriendo las desérticas calles de su vecindario al este de Londres, mientras lleva consigo una carreta con equipo musical. Y finalmente llega a cantar a un recinto que se encuentra totalmente vacío.

Este fue realizado durante el pico de la pandemia de COVID-19. Colin Read fue quien se encargó remotamente de la dirección y fue grabado por los vecinos de Dave Bayley utilizando únicamente las cámaras de su celular.

A través de un comunicado, Bayley comentó:

En el mismo mensaje, Dave continúa explicando que lo que sintió mientras todos se asomaban a sus ventanas para la filmación, fue la misma sensación de unión y energía que hay en los shows en vivo.

heat waves video is out! huge thank you to all of daves neighbours who filmed it out of their windows. it’s a love letter to live music and the culture and togetherness around it. miss you all.https://t.co/Ki4mZX0tz9 pic.twitter.com/UKyr6O7eFH

— Glass Animals (@GlassAnimals) June 30, 2020