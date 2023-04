Ghost: ¿divide y vencerás?

México cuenta con muchas frases y refranes que definen en pocas palabras, extensas situaciones. Una clásica es “divide y vencerás”. El problema es que no es tan fácil hacerlo. Hay muchas variantes, muchas cosas que pueden salir mal y francamente, es poco probable que el mundo esté lleno de mentes maestras capaces de manipular a todo mundo a su antojo. Si así fuera, el entorno en el que vivimos sería otro. ¿Y qué tiene que ver todo esto con una columna de metal? Una palabra: Ghost.

Amados por millones, pero odiados con la misma intensidad por otros tantos, la banda tiene dividido al mundo del metal, y ahí radica su éxito. Ahora, ¿todo lo que hacen es parte de un plan maestro de Tobias Forge para dominar al mundo? Poco probable. Suena más lógico pensar que su pasado como músico ecléctico en bandas de pop, death metal y punk le dieron las herramientas para crear una banda que mezcle todo eso y algunas cosas más, aderezado con un interesante personaje en vivo, una banda “anónima” y un concepto antirreligioso que ya antes se ha dejado claro que suele atraer atención.

Por esa razón, Ghost se puede dar el lujo de presentarse en diversos festivales metaleros y encajar, pero al mismo tiempo puede hacer temas que poco o nada tienen que ver con el rock duro, y ser exitosos. Tal es el caso de su más reciente sencillo, “Jesus he knows me”, cover de Genesis. La original tiene poco de lo que hizo famosa a la banda liderada por Phil Collins, que era ese rock progresivo digerible. Es más bien una canción pop con la voz muy encima, la batería en segundo plano y por ahí enterrada se escucha una guitarra.

Forge la retomó, le metió guitarras más acordes con el hard rock en primer plano, la hizo un poco más directa y dejó que le armaran un video controvertido alrededor de la música. El resultado es que lleva un millón 200 mil reproducciones en 10 días. Y es un cover. De Genesis. La original lleva casi 34 millones de vistas, aunque está al aire desde hace 14 años.

Y así, Ghost divide y vence cada vez, sin que parezca un mega plan visionario de dominio global. Simplemente es el trabajo de alguien que tiene una visión clara y el talento para llevarla a cabo. Después, el conservadurismo metalero se encargó, primero, de recibir a la banda en su seno y después, de armarle una campaña de desprestigio porque, claro, “eso no es metal”. Así, mientras el mundo arde, se divide y se deja vencer, desde aquí consideramos que es ¡altamente recomendable!