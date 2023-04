Garbage coverea un clásico de Siouxsie and The Banshees

El fin de semana pasado, Garbage se unió al Record Store Day con el EP Witness to your love, pero, para la suerte de los que no pudieron conseguirlo, el día de hoy fue puesto en streaming. Se trata de una breve colección de canciones entre la une destaca un cover que la banda le hizo a Siouxsie and The Banshees.

La versión de Garbage de “Cities in dust” en realidad no se aleja mucho de la original, lanzada en 1986 por Siouxsie and The Banshees. Aunque la agrupación puso un mayor énfasis en las guitarras y la percusión, mientras que Shirley Manson le dio su propio giro con vocales altísimas.

Witness your love también incluye una rareza homónima de 2008 y dos temas inéditos de las sesiones del álbum No Gods no masters de 2011. El EP completo ya se encuentra disponible en las diferentes plataformas digitales.

Garbage está por iniciar una gira por Norteamérica en compañía de Noel Gallagher and the High Flying Birds. Mientras que Siouxsie Sioux regresará a los escenarios tras 15 años de ausencia.