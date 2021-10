Una conversación con Marcelo Salazar

Pumcayó fue una banda que trabajó arduamente para hacerse de un lugar en el panorama nacional y proyectarse fuera; cuando parecía que iban a dar el paso definitivo para consolidarse y crecer su andar se detuvo. Es menester que te pregunte: ¿qué fue lo que pasó?

En realidad, atravesamos varias situaciones al mismo tiempo. Por un lado, uno de los integrantes cambió de lugar de residencia y aunque eso parecía algo que podíamos sortear se complicó más de lo que yo esperaba. Como bien mencionas el 2017 pintaba para ser un año importante para la banda y por lo mismo era momento de estar todos en la misma sintonía, desde ensayos, objetivos a corto plazo y prioridades laborales.

El segundo disco se comenzó a componer en 2016, justo después de nuestra participación en el Vive Latino y había material muy interesante que, por la naturaleza de la banda, se estuvo trabajando exhaustivamente hasta que poco a poco iba tomando forma. Para ese momento yo ya estaba cocinando la pre producción de mis canciones y me di cuenta de que ambos mundos cada vez eran más incompatibles porque la visión de ellos y la mía tanto en lo musical como de proyecto se iban alejando poco a poco. Aun así, cuando ese segundo disco salga a la luz habrá mucho de mi trabajo puesto ahí y seguro que me hará sentir cosas positivas como todo lo que generamos y vivimos juntos en esos años tan memorables para mí.

Una vez que aparece Todo a su tiempo -tu debut solista- nos encontramos con un rock pop muy diáfano y más reposado en cuanto a los ritmos. ¿Estas 9 canciones son reflejo inequívoco de tu estado emocional presente?

Yo diría que más que mi estado emocional presente es un recorrido que abarca varios momentos y etapas de los últimos años de mi vida. Al ser mi primer trabajo se vuelve una especie de tarjeta de presentación en sociedad donde soy lo más honesto y sincero posible con aquello que me describe y define.

Hay canciones que me vienen acompañando desde hace muchos años y que han esperado pacientemente su momento para aparecer y unirse a otras mucho más recientes y coexistir en armonía en un mismo álbum. Hoy escucho de principio a fin el disco y siento que es un autorretrato fiel de quién es Marcelo Salazar dentro y fuera de Garam Masala.

Una parte de tu formación profesional se dio en Argentina y eres un seguidor incondicional de Cerati. ¿Qué elementos provienen de aquella etapa que quedaron plasmados en estas canciones?

Vivir en Buenos Aires sin duda fue un parteaguas a varios niveles. Es una ciudad intensa, voraz y apasionada en todos los sentidos imaginables. Estuve prácticamente sólo los primeros meses y aún eran los tiempos del iPod y justamente preparé y cargué uno con muchísima dedicación para poder estar acompañado de mi música durante mi travesía y precisamente después de la segunda semana me lo robaron en la calle y lo que parecía una tragedia terminó por ser un gran favor ya que eso me obligó a ser un escucha atentísimo de todos los sonidos porteños, desde su música, sus diálogos y sus discusiones. Así que eso nutrió mucho mi lírica y por supuesto enriqueció también mis paisajes sonoros.

Me tocó vivir la muerte de Spinetta y entender de primera mano el absoluto vacío que dejó en millones de personas que sentían que habían pedido a un padre, a un prócer. Además, ahora que hablas de Cerati viví un episodio increíble allá porque justo cuando se difundió el ACV que había sufrido Gustavo yo escribí una canción con la intención de mandar buena vibra como fan. Yo todavía vivía en Guadalajara y subí la canción a YouTube. A los dos años ya estaba yo instalado en Buenos Aires y recibí un mensaje de Facebook de Claudia, quien era presidenta de uno de los club de fans más antiguos de Soda Stereo. Ella me dijo que la canción había significado algo muy importante para ella y sus compañeros por lo que quería pedirme autorización para entregarla en la propia mano a la familia Cerati. Yo no podía creer lo que escuchaba así que le dije que justamente acababa de llegar a vivir a Buenos Aires y que me encantaría acompañarla si era posible. Ella me comentó que por supuesto que sí y de pronto me encontraba afuera de la clínica donde estaba internado Gustavo esperando la salida de Lilian, su madre, a quién Claudia me presentó amorosamente diciéndole que yo había escrito una canción muy hermosa para Gus. Ahí mismo sin dudarlo Lilian vio que traía mi guitarra y me pidió que si la podía cantar para ella, así que eso hice y fue un momento mágico en donde entendí que tal vez ese había sido el verdadero motivo por el que me mudé a vivir para allá.

“Tu misión” es el tema que está en el centro del disco -literalmente-; ¿consideras que esta canción es el núcleo del álbum? ¿qué nos cuentas de Fabia, la voz invitada? A esta canción le tengo un cariño muy especial, y sí, estoy de acuerdo en que es el centro del disco no sólo por su temática y por lo que describe sino porque es la canción con la que sentí que era momento de ponerme a trabajar en el disco. Es como si al terminar de componerla hubiera sentido el impulso que hacía falta para que el resto de canciones encontraran su cauce.

También fue el momento perfecto para invitar a Fabia, quien es una artista y cantante que admiro muchísimo y que ha sido parte fundamental de la génesis y desarrollo de Garam Masala desde muchas perspectivas. Ha sido una especie de consejera y consultora de todas mis decisiones. Su voz y talento es increíble y definitivamente agregó un color maravilloso tanto a “Tu Misión” como a “Fragilidad”.

La música para ti es un proceso de búsqueda constante; ¿en qué parte del proceso te encuentras? ¿Qué es lo que aporta Todo a su tiempo en este viaje? Desde que recuerdo, la música me ha permitido conocerme mejor porque es en mis canciones donde tengo mis espejos más fieles. Evito maquillar las canciones con recursos estéticos que alteren la fibra original de la emoción y el sentimiento que las generó. Quise ser lo más sincero y directo posible en esta primera estampa llamada Todo a su tiempo; sin embargo, las canciones que se están generando para el futuro me están permitiendo generar nuevos vínculos con mi pasado y mi presente, incluyendo esta transformación profunda que vivo a raíz de la pandemia. Además soy tremendamente afortunado en contar con compañeros increíblemente talentosos y generosos en este viaje porque si bien es un proyecto solista no estoy de acuerdo en llamarlo proyecto en solitario, sino todo lo contrario, es un viaje en donde llevo el timón pero no podría ser posible sin la ayuda y colaboración de grandes músicos como Calumi Ben Wak, Santiago Bedolla, Memo Andrés y la misma Fabia en la parte musical, así como José Pablo Arellano, Manuel Navarro y Christopher Dehesa en la parte visual por mencionar sólo algunos.

Actualmente conduces un programa radiofónico de entrevistas (que se transmite por Máxima FM desde Guadalajara), ¿qué nos podrías contar acerca de esta experiencia?

Inicié en radio antes de hacer música de manera formal así que es un mundo que me encanta y que afortunadamente he tenido la oportunidad de explorar con varios programas a lo largo de los años. Este espacio de Masala en vivo surgió en septiembre del 2020 como un ejercicio de intercambio con amigos y colegas músicos para saber qué estaba ocurriendo con ellos durante los momentos más duros de la pandemia.

Ya van más de 50 episodios y todos ellos se han vuelto una clase magistral para mí porque he conocido a profundidad a una diversidad muy interesante de exponentes del arte que me han permitido saber más de esta aventura vivida desde la trinchera de cada uno de ellos.