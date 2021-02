M. Night Shyamalan ha compartido un primer vistazo a su nueva película Old, la cual será protagonizada por el aclamado actor mexicano Gael García Bernal.

El tráiler originalmente fue estrenado durante el Super Bowl el pasado domingo 7 de febrero y en él se puede ver a una familia de paseo en una playa apartada de todo antes de que las cosas comiencen a tornarse extrañas.

La sinopsis la describe como un “nuevo, escalofriante y misterioso thriller” en el que se narrará el caso de una familia que tras unas tropicales vacaciones termina varada en una playa que les hace envejecer rápidamente, reduciendo toda su vida a un solo día.

Además de Gael García Bernal, el elenco también incluye a Vicky Krieps (Phantom Thread) y Rufus Sewell (The Man In The High Castle), Ken Leung, Nikki Amuka-Bird, Abbey Lee, Aaron Pierre, Alex Wolff, Eliza Scanlen, Emun Elliott y más.

Old fue producida y dirigida por el cineasta M. Night Shyamalan con guión basado en la novela gráfica Sandcastle de Pierre Oscar Lévy y Frederick Peeters. Hasta el momento no se ha anunciado su fecha de estreno pero se espera que llegue durante el verano de 2021.

Apenas en septiembre, Shyamalan anunció esta nueva película con un tuit en el que junto con una foto del detrás de cámaras y el artwork, escribió: “Se siente como un milagro estar aquí parado filmando la primera toma de mi nueva película. Se llama Old.”

Te dejamos a continuación el primer adelanto:

Foto de portada: YouTube.