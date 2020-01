Ayer en Twitter, Franz Ferdinand fue trending topic, pero no precisamente porque la banda liderada por Alex Kapranos haya compartido nueva música. Minutos antes, se había dado a conocer el asesinato del general de Irán, Qasem Soleimani, en un ataque por parte del presidente de Estados Unidos. Lo que desataría un terrible conflicto entre ambos países, y que en redes sociales fue llamado como el inicio de la Tercera Guerra Mundial.

This is the #FranzFerdinand moment. There's no turning back now. I'm just disgusted that Trump will literally start a World War to distract from his impeachment… And it will work. — Tania Jennings (@taniapdx) January 3, 2020

¿Qué tiene que ver Franz Ferdinand en esto?

Bueno, en contexto, el nombre de la banda está inspirado en el Archiduque de Austria Franz Ferdinand, quien fue asesinado a tiros por un nacionalista Sarajevo (Bosnia) en 1914. Oficialmente, éste fue el hecho que detonó la Primera Guerra Mundial.

Ahora, el asesinato de uno de los hombres más poderosos de Irán causó revuelo en redes sociales. La gente comenzó a hacer comparaciones entre la muerte de Soleimani y la de Ferdinand, insinuando que éste conflicto pudiera desatar una próxima Guerra Mundial. Y fue así como el nombre de los ganadores de un Mercury Prize llegó a ser tendencia.

Respecto a esto, Alex Kapranos declaró a través de un tuit que ésta no era la forma en la que quería ver el nombre de su banda siendo tendencia en Twitter. Además de que en la cuenta oficial del grupo escoces dijeron que una Tercera Guerra Mundial era mala idea para su álbum.

This is not how I wanted to see the name of my band trending on Twitter #FranzFerdinand — Αλεξ Καπράνος (@alkapranos) January 3, 2020

For the record, we think #WWIII is a bad idea. — Franz Ferdinand (@Franz_Ferdinand) January 3, 2020

De igual forma, muchos fans comenzaron a mostrar su decepción al darse cuenta que el trending topic no era por noticias sobre un nuevo álbum de la banda o inclusive porque formaran parte del cartel de Coachella.

El frontman también explicó sobre la elección del nombre que él ingenuamente suponía que la historia se aprende para no repetirse. Y aunque Alex tiene toda la razón, lamentablemente no siempre es así.

I naively presumed that history was something best learned from rather than repeated. — Αλεξ Καπράνος (@alkapranos) January 3, 2020

I was hoping that Franz Ferdinand was trending because they’re playing Coachella. Unfortunately that’s not the case. #FranzFerdinand #NoWar — Noodles For President! (@TheGnudz) January 3, 2020

Foto de portada tomada del Facebook de Franz Ferdinand.