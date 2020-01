El productor Four Tet anunció a través de un post en su cuenta de Instagram que su próximo álbum ya está listo. Con la foto de un pequeño post-it, dio a conocer el tracklist y el título del disco: Sixteen Oceans. Y aunque no dio una fecha exacta, se espera que este sea estrenado por el mes de marzo de este año.

Sixteen Oceans será el sucesor del LP New Energy, el cual fue lanzado en el año de 2017. Sin embargo, durante este lapso el productor ha continuado activo en el medio musical. En 2018, nos compartió un par de LPs en vivo, uno grabado durante una presentación en Berlín y otro en Londres.

Y en ese mismo año realizó un BBC Essential Mix, en el que interpretó canciones de diferentes artistas pop como Selena Gomez, Britney Spears, Destiny’s Child, entre otros.

Lo último que había presentado fue en agosto de 2019, que estrenó un EP de tres canciones titulado Anna Painting, el cual realizó en colaboración con la famosa pintora británica Anna Liber Lewis.

Después de que Four Tet dejó Fridge para convertirse en solista ha demostrado el gran dote musical que tiene. No ha parado de asombrarnos con la increíble música que hace y ya no podemos esperar por escuchar Sixteen Oceans.

Te dejamos a continuación el tracklist:

01 “School”

02 “Baby”

03 “Harpsichord”

04 “Teenage Birdsong”

05 “Romantics”

06 “Love Salad”

07 “Insect Near Piha Beach”

08 “Hi Hello”

09 “ISTM”

10 “Something In The Sadness”

11 “1993 Band Practice”

12 “Green”

13 “Bubbles At Overlook, 25th March 2019″

14 “4T Recordings”

15 “This Is For You”

16 “Mama Teaches Sanskrit”

Créditos foto de portada: Burak Cingi.