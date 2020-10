Tom Morello de Rage Against The Machine y Rami Jaffe de Foo Fighters se unieron con el grupo afgano The Miraculous Love Kids/Girl With A Guitar en un cover de “Sweet Dreams” de Eurythmics.

La publicación de este cover del éxito ochentero fue acompañado con un video grabado remotamente, en el que también se puede ver la aportación a la canción de Katy Valentine de Go-Go y otros músicos más.

Sin embargo, en comparación con la original, ésta nueva versión se torna un tanto obscura. El cover viene como una balada que se mueve lentamente de ser sombría a ser completamente implacable y poderosa. Es original y a pesar de ser muy distinta, el resultado es placentero.

Chécalo a continuación:

The Miraculous Love Kids/Girl With A Guitar es un proyecto fundado en 2015 por la americana Lanny Cordola. Éste surgió después de que Cordola conociera a una chica afgana llamada Mursal, cuyas dos hermanas habían muerto años antes en un ataque suicida con bomba.

Y es por eso que la meta principal de la agrupación es brindar un escape a todas las niñas y mujeres jóvenes que se han visto afectadas por la violencia en la región de Kabul.

El cover de “Sweet Dreams” de Eurythmics es el segundo que lanzan. Anteriormente The Miraculous Love Kids/Girl With A Guitar ya también había realizado uno de “Love and Mercy” de los Beach Boys, en el que incluso contaron con la participación de Brian Wilson.

Fotos de portada vía Facebook Tom Morello / Facebook Foo Fighters.