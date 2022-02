Ahora sí parece ser que nuestras plegarias fueron escuchadas y Florence + The Machine regresarán con nueva música.

En estos últimos días la agrupación ha dado diferentes pistas sobre un sencillo. De inicio, los fans recibieron unas misteriosas tarjetas y el día de hoy, el website oficial fue actualizado junto con las fotos de perfil de sus redes sociales.

Al entrar al sitio de Florence + The Machine, aparecen 15 cartas, una de las cuales es la carta ‘rey’, misma que recibieron algunos fans. Al dar click en ella, aparece un mensaje que invita al usuario a suscribirse, mientras que las 14 cartas restantes permanecen tapadas.

Además, en Instagram y TikTok, Welch y compañía publicaron un pequeño clip con el que alertan que la nueva canción llegará mañana (23 de febrero). En el post se pueden ver personas subiendo a gatas unas escaleras y a Florence parada vistiendo una capa morada.

Florence + The Machine no estrenan un álbum de larga duración desde 2018 con High as hope. Aunque hace un par de meses lanzaron un sencillo para el soundtrack de Cruella y en 2020 nos hicieron menos pesada la cuarentena con “Light of love”.

Esperamos tener más noticias pronto.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.