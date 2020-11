Fiona Apple ha compartido el video musical de la canción de “Shameika“, canción que es parte de su más reciente álbum y el cual es considerado como uno de los mejores de este año Fetch the Bolt Cutters

Una de las canciones, “Shameika“, en realidad fue inspirada por una hermana de la escuela de la infancia de la artista quien la ayudó a aliviarla cuando fue acosada y la animó a no soportar el acoso. Esta hermana también es la músico Shameika, y Fiona Apple colaboró ​​recientemente con ella en una canción.

El visual está dirigida por Matthias Brown. Y la voz al comienzo del clip pertenece a Shameika, la ex compañera de escuela de Fiona Apple que inspiró la canción. Junto con el nuevo video, ambas artistas colaboraron en una nueva pista llamada “Shameika Said”.

Shameika, quien también es artista bajo los nombres de Dollface y Chyna Doll, fue quien inspiró la frase “Shameika said I had potential“, luego de que precisamente le dijera a la artista que tenía potencial cuando eran compañeras de escuela. Esas palabras marcaron a Fiona; al punto de crear esta canción donde destaca el apoyo en momentos en que no todo el mundo creía en ella.

Fiona Apple explica cómo documentar de forma segura arrestos del Servicio de Inmigración de Estados Unidos

Eventualmente, ambas se reunieron este año, volviendo a tener contacto y colaborando en esta nueva versión del track que cuenta con nuevas voces grabadas por Fiona Apple.

Foto tomada del Facebook de Fiona Apple.