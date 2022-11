Festival Marvin volvió a conquistar el circuito Condesa-Roma en la Ciudad de México, y D-VINO formó parte de este alucinante momento.

Tras una pausa obligatoria por la pandemia y un debut en el mundo digital, Festival Marvin por fin regresó a las calles con un puñado de bandas tanto nacionales como internacionales que nos hicieron vibrar como en los viejos tiempos. Desde rock alternativo, pop y trap hasta hip-hop, hyper pop y reguetón, esta edición contó con una curaduría adecuada para todos los gustos, que a su vez, permitió a los presentes descubrir nuevas pasiones.

Si bien la música en vivo fue uno de los highlights, las actividades arrancaron el jueves 27 de octubre con una serie de conferencias en la Universidad de la Comunicación, donde D-VINO nos acompañó para brindar y celebrar el retorno del festival. Mientras que para el siguiente día, la marca de vino en lata se alió con Pro Indie Music México para deleitarnos con un especial cóctel en la terraza de la escuela; ahí, distintas personalidades de la industria musical y el público se dieron cita para charlar y beber unas deliciosas bebidas preparadas con D-VINO en sus diferentes presentaciones: rojo, blanco y rosado.

Devendra Banhart, Mabe Fratti, Dean Wareham, Gilla Band, Petite Amie, Carla Rivarola, Los Flakos, Pájaros Vampiro, Riva Taylor, Fryturama, Maurizio Terracina & The Volture, Renee Mooi, Self Sabotage, Ramona, Fryturama, Sueño A Marte, Urboi, Prismatic Shapes y Beverly Kills fueron algunos de los talentos que el sábado 29 de octubre se dieron cita en recintos como el Foro Indie Rocks!, Bajo Circuito y Departamento, para abrazarnos con su música y ponernos a rockear/bailar/cantar como si no hubiera un mañana. D-VINO fue testigo de cada uno de estos momentos, dentro y fuera del escenario.

Sin duda Festival Marvin 2022 fue una experiencia mística, que le permitió a cientos de melómanos reencontrarse cara a cara entre música, buena vibra y un exquisito vino para brindar. ¡Nos vemos el próximo año!

Foto de portada: D-VINO.