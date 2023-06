Fall Out Boy estrena cover de “We didn’t start the fire” de Billy Joel

En 1989, Billy Joel lanzó “We didn’t start the fire”, una canción en la que enlistaba los eventos más importantes que sucedieron desde su nacimiento en 1949 hasta el día que compuso el tema. Muchas cosas han pasado en el mundo desde entonces y es por eso que los de Fall Out Boy se han dado a la tarea de actualizar la lista.

El cover de Fall Out Boy continúa donde se quedó la original, es decir, abarca desde 1989 hasta 2023, incluyendo sucesos como la muerte de grandes celebridades como Michael Jackson, la Reina Isabel y Kurt Cobain y movimientos políticos como la llamada Primavera Árabe y el Black Lives Matter. Pokémon, Taylor Swift, Kanye West, Stranger things, YouTube, Michael Jordan, Elon Musk y el cambio climático son otros de los temas que aborda.

“Cuando era joven, pensaba mucho en esta canción. Toda esta gente y eventos importantes, algunos que se desvanecieron con el tiempo, y otros que cambiaron el mundo para siempre. Han pasado muchas cosas en los últimos 34 años, así que sentimos que sería divertido hacer una actualización”, dijo la banda.

“We didn’t start the fire” de Fall Out Boy ya se encuentra disponible en plataformas digitales y en un vinil edición limitada. Por acá te dejamos el video lyric: