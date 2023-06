Taylor Swift anuncia colaboración con Hayley Williams y Fall Out Boy

Como quizá ya sabrás, Taylor Swift se encuentra en proceso de recuperar gran parte de su discografía con re-grabaciones que poco a poco ha ido lanzado. Hace unos días anunció durante uno de sus shows que el próximo 7 de julio será el turno de Speak now, su tercer álbum de estudio lanzado originalmente en octubre de 2010, pero fue hasta hoy que se compartió el tracklist oficial.

Estas regrabaciones se han caracterizado por incluir las canciones originales de los álbumes, colaboraciones con otros artistas y piezas que Swift compuso en esos tiempos y que por alguna razón no vieron luz. Speak now no será la excepción, así que su Taylor’s version presentará el tema inédito “Castles crumbling” en colaboración con Hayley Williams, vocalista de Paramore, y otro titulado “Electric touch” con Fall Out Boy.

“Dado que Speak now tenía que ver con mi composición, decidí acudir a los artistas que siento que influyeron más en mí como letrista en ese momento y pedirles que cantaran en el álbum. Son geniales y generosos por aceptar apoyar mi versión de Speak now. Grabé este álbum cuando tenía 32 años de edad (y sigo creciendo, ahora) y no puedo esperar para revelarlo todo el 7 de julio”, explicó Taylor Swift.

Por su parte, en un comunicado, Hayley Williams comentó: “Cuando teníamos 19 años de edad, [Swift] me dijo, ella era una cantante de country en ese momento, que quería ser como Carole King. Y yo estaba como ‘vaya, eso es una locura’, ¿sabes? Porque éramos niños. Y maldita sea, esta mujer, está cruzando géneros y filtrándose en otros aspectos de la cultura pop, y está ayudando a darle forma por lo menos”.