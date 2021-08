En medio de todo el caos que se está viviendo en el mundo, la música ha sido nuestro espacio seguro. Y aunque lanzar un disco se ha convertido en todo un reto, muchas bandas han hecho hasta lo imposible por conseguirlo.

Esta semana fue de grandes lanzamientos y aunque es difícil hacer una selección, te dejamos acá algunos de los que seguro alegrarán tu fin de semana:

1. Jungle – Loving in stereo

El tan esperado regreso de Jungle ya está aquí. Desde que el dúo presentó los primeros sencillos de ésta era, sabíamos que era una bomba lo que se venía y dicho y hecho, Loving in stereo está repleto de beats disco/funk hechos especialmente para demostrar que nada cura un corazón roto como un buen baile. Sin embargo, en momentos el álbum se complementa con temas mucho más tranquilos que exploran los terrenos del soul. De inició a fin, Loving in stereo es un deleite que llevará tu alma fiestera al máximo.

Recuerda que nuestra Marvin de este mes tiene como portada a Jungle y ya puedes conseguir tu copia dando click aquí.

2. The Killers – Pressure machine

El confinamiento ha obligado a muchos artistas a explorar su creatividad de formas que nunca imaginaron y tal fue el caso de The Killers. Pressure machine más que un disco, se siente como un libro que te narra la historia de un pueblo completo, para ser más específico de Nephi, Utah, en donde creció Brandon Flowers. Si bien el álbum es un íntimo y emotivo vistazo hacia las raíces del cantante, las canciones resonarán en el corazón de cualquiera que haya crecido en un lugar similar: con dificultades económicas, abuso de sustancias y pocas oportunidades.

3. Oscar Lang – Chew the scenery

Luego de impresionarnos con un par de lanzamientos, Oscar Lang está de vuelta con su primer álbum de estudio. Chew the scenery es explosivo, salvaje y rebelde; a lo largo de las 13 canciones que lo conforman vemos a Lang visitar diversas texturas que giran entorno a un indie-rock. Si bien el joven británico aún continúa definiendo su estilo, este álbum debut parece ser un buen comienzo.

4. Keane – Dirt

Dirt es una pequeña colección de canciones que Keane grabó durante las sesiones de su álbum Cause and effect y que por alguna razón no lograron aparecer. Todas preservan la esencia de la banda y principalmente de lo que fue esa etapa: una combinación de su característico rock y una balada guiada por un nostálgico piano.