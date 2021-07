En medio de todo el caos que se está viviendo en el mundo, la música ha sido nuestro espacio seguro. Y aunque lanzar un disco se ha convertido en todo un reto, muchas bandas han hecho hasta lo imposible por conseguirlo.

Esta semana fue de grandes lanzamientos y aunque es difícil hacer una selección, te dejamos acá algunos de los que seguro alegrarán tu fin de semana:

1. Clairo – Sling

Sling es sonora y líricamente impecable. Desde su aparición en internet, Clairo ha mostrado ser experta en escribir canciones que hacen sentir al escucha un tipo de cobijo y justo eso tiene este álbum, en el que nos encontramos a la joven cantante haciendo una profunda reflexión sobre la maternidad y lo que conlleva querer y ver por alguien más; ahora utilizando suaves y tiernas melodías al puro estilo de Joni Mitchell.

2. Willow – lately I feel EVERYTHING

Por si no se habían dado cuenta, los 2000 están de vuelta, al menos en la música. Y el más grande ejemplo es el nuevo álbum de Willow. lately I feel EVERYTHING es eufórico y rebelde lleno de ese pop-punk que en su momento fue liderado por Avril Lavigne, quien de hecho tiene una especial colaboración en el disco. Drama, confusión, diversión, amor, caos… lo nuevo de la cantante y modelo tiene todo lo que engloba la extraña etapa de la adolescencia.

3. Wavves -Hide away

Hide away significa el regreso a casa de Wavves, en todos los sentidos: el disco fue concebido mientras su frontman Nathan Williams volvía al hogar de sus padres durante la pandemia; marca el regreso de la banda al sello independiente con el que debutaron; y sonoramente presenta ese abrumador indie-rock que los puso en el mapa hace diez años. Aunque ahora la madurez y lecciones aprendidas se hacen notar en sus letras.

Por lo regular, dar un paso atrás no es buena idea, pero a los Wavves les funcionó muy bien, más de lo que nos pudiéramos imaginar.

4. John Mayer – Sob rock

La versatilidad y la confianza que tiene John Mayer al hacer música es increíble. Y para su nuevo disco, el cantante decidió darle un giro diferente a su carrera apostándole a los sonidos que caracterizaron el rock de las décadas de los setenta y ochenta. De inicio a fin, se siente como un álbum que fue creado con la pura intención de disfrutar y hacer lo que le gusta. Tal y como lo hacían los héroes de aquel entonces.

5. ENNY – Under twenty five

Definitivamente ENNY llegó para comandar la escena del jazz-rap de Reino Unido. Under twenty five es auténtico y a través de él, la rapera narra toda la loca experiencia que es crecer, pero dejando en claro que aunque el túnel esté obscuro, el final siempre es brillante. Pocos se arriesgan a perseguir sus sueños, ENNY lo hizo y el esfuerzo ya está rindiendo frutos.