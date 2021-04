En medio de todo el caos que se está viviendo en el mundo, la música ha sido nuestro espacio seguro. Y aunque lanzar un disco se ha convertido en todo un reto, muchas bandas han hecho hasta lo imposible por conseguirlo.

Esta semana fue de grandes lanzamientos y aunque es difícil hacer una selección, te dejamos acá algunos de los que seguro alegrarán tu fin de semana:

1. Taylor Swift – Fearless (Taylor’s Version)

En la lucha por recuperar su la mayor parte de su discografía, Taylor Swift re-grabó su segundo álbum de estudio Fearless. Esta nueva versión se mantiene fiel a la original con un sonido country/pop e incluso a músicos que la acompañaron durante esa era. Pero hay que reconocer que la producción más acogedora y la voz de Swift mucho más madura.

2. Brockhampton – Roadrunner: New light, new machine

Con canciones que se sienten un tanto melancólicas y otras con toda la vibe para disfrutar del verano cantando con amigos, el nuevo álbum de Brockhampton se siente como una montaña rusa de emociones, sonoramente hablando. Líricamente, el colectivo continúa con oscuras letras en las que cuentan sus historias de vida, por más crudas y difíciles que éstas sean.

Roadrunner: New light, new machine podría significar el inicio del fin, pero si el día de mañana Kevin Abtract y compañía decidieran despedirse, no hay duda de que nos quedamos más que satisfechos.

3. Du Blonde – Homecoming

Con este tercer disco Du Blonde parece haber encontrado el lugar a donde pertenece: un divertido sonido de glam punk. Con canciones llenas de guitarrazos y la rasposa voz de Beth Jeans Houghton, Homecoming parece haber sido extraído directamente de la época en la que el movimiento Riot Grrrl comenzaba a cobrar fuerza.

4. Flyte – This is going to hurt

Tal y como lo insinúa el título, el nuevo álbum de Flyte ahonda en los difíciles sentimientos de ira y tristeza que te llegan después de acabar una relación. Su indie-folk ahora se combinó con letras aterradoramente crudas y honestas, escritas luego de que el vocalista de la banda acabará con su noviazgo de ocho años y de la salida del tecladista Sam Kerridge.

5. Sorry – Twixtustwain

Desde que la pandemia inició, la ansiedad se convirtió en uno de los sentimientos predominantes, algo que Sorry decidió utilizar a su favor, dando como resultado el EP Twixtustwain. Esta pequeña colección de canciones retrata la vida de la banda en este último año, con melodías que ahora más que ser pop, se convierten en un indie al estilo de Goat Girl y Shame.